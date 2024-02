Monopoli, ingaggiati Dalmasso e Ardizzone

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Lecco 1912 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Jaime Domingo Dalmasso.

Portiere classe 2000, nato il 27 aprile a Rio Cuarto, in Argentina, Dalmasso ha disputato le ultime due stagioni e mezzo con la maglia del Foggia collezionando 32 presenze e 11 clean sheet.

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Lecco 1912 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Ardizzone.

Centrocampista centrale di piede destro, nato il 17 febbraio 1992 a Palermo, Ardizzone può contare 92 presenze e 3 reti in Serie B, 174 presenze e 16 reti in Serie C nelle precedenti esperienze con Reggiana, Pro Vercelli, Virtus Entella, Cesena, Turris e Lecco.

Tra il 2011 e il 2012 ha collezionato 10 presenze con le maglie delle nazionali under 19 e under 20.

