MONOPOLI – Colpo in attacco per il Monopoli. I biancoverdi si assicurano per due anni Mattia Montini, attaccante classe ’92 protagonista in biancoverde già nella stagione 2016-2017 con 35 presenze e 13 reti. La punta, che si svincolerà dal Widzew Lodz firmerà un contratto biennale e raggiungerà entro domenica il ritiro di Cascia. Nel frattempo, continua la trattativa con il Catanzaro per Vazquez. Il Monopoli ha proposto Guiebre, che però preferirebbe la Reggiana. L’offerta degli emiliani però non soddisfa il Monopoli, che vorrebbe girarlo in Calabria per l’argentino. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine si preannuncia un braccio di ferro tra l’esterno del Burkina Faso e la società di Rossiello e Lopez.