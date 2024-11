Monopoli, Colombo: “Cerignola squadra di spessore, servirà solidità”

Col Cerignola per restare tra le prime posizioni e regalare una gioia ai tifosi. Questa la strada tracciata da Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, nella conferenza stampa di presentazione del match. La sfida, in programma lunedì sera al ‘Veneziani’, vedrà fronteggiarsi due mine vaganti del Girone C di Serie C: “Affronteremo una delle compagini costruite meglio in questa categoria”, ha dichiarato Colombo: “L’Audace Cerignola ha cambiato quasi tutto il fronte d’attacco. Cuppone non ci sarà per infortunio ma ha investito bene in quel settore. È una squadra di alto livello, soprattutto in mezzo al campo, dove ci sono giocatori ideali per competere per le prime posizioni. Il Cerignola ama sviluppare il gioco, partecipando con i braccetti, e ha delle mezzali brave negli inserimenti. I nostri avversari sono di spessore ma abbiamo voglia di dargli fastidio. Giocheremo con applicazione per rimanere nelle zone alte della classifica. Saremo solidi e affamati”.

Battocchio e infermeria: “La situazione di Battocchio è in divenire. Avendo ancora diverse ore a disposizione, lo stiamo valutando insieme allo staff medico. Se fosse per lui giocherebbe ma stiamo calcolando i rischi. Siamo fiduciosi ma prenderemo attentamente la decisione per non perderlo per più partite. Cascella e Calvano sono ancora out, mentre prosegue la riatletizzazione di Pace e De Risio. Quest’ultimo è più vicino al rientro e lunedì potrebbe andare in panchina. Pace ha un ulteriore controllo all’inizio della prossima settimana e valuteremo le sue condizioni in vista del match di Potenza”.

Regista: “Dovremo adattare qualcuno in quel ruolo. Le caratteristiche dei giocatori a disposizione non corrispondono a quelle di un play. Avevamo tre giocatori diversi ma due sono fuori uso e un altro non sta benissimo. Chiunque scenda in campo in quel ruolo avrà delle caratteristiche diverse”.

Quarant’anni della Curva Nord: “Sarebbe bello festeggiare questo evento con una vittoria. I nostri tifosi sono sempre presenti, anche quando non possono per decisioni del Prefetto di turno. È giusto provare a regalargli un’altra soddisfazione in una data particolare”.

Yeboah: “Lunedì Yeboah potrebbe partire dall’inizio. È un giocatore con potenzialità inespresse ma dà fastidio agli avversari, a partita in corso o dall’inizio. È bravo ad attaccare la profondità, pur avendo ampi margini di miglioramento”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author