Monopoli, Chiricallo: “Siamo in un buon momento, continuiamo cosi”

POTENZA. Il direttore sportivo del Monopoli Chiricallo parla del buon momento dei biancoverdi ai microfoni di Antennasud, a pochi minuti dal calcio d’inizio contro il Sorrento. “Da quando sono arrivato – ha detto – abbiamo invertito questa rotta, sicuramente dobbiamo continuare a mantenere il più possibile questa linea. Il girone è difficile e le squadre sono tutte ben attrezzate. Bisogna arrivare in una posizione di maggiore tranquillità. Credo cie Sorrento e Monopoli siano due squadre che fanno dell’intensità di gioco una propria prerogativa. Siamo in un momento buono, la squadra sta dimostrando un’identità importante. Secondo me la determinazione dei giocatori può fare la differenza. L’entusiasmo e la serenità sono sempre importanti, c’è intesa con mister, staff e dirigenza”.

