Monopoli bestia nera di un Cerignola chiamato al riscatto

Da un derby all’altro per il Cerignola, nel pieno di una settimana dalle due trasferte consecutive e cominciata male, con la discussa sconfitta allo “Iacovone”. Lunedì sera sarà invece il Monopoli ad ospitare gli ofantini, per una sfida d’alta classifica che vale, alla quindicesima giornata, la piazza d’onore del campionato. Il k.o. di Taranto è costato all’Audace seconda la possibilità di creare un solco importante con le inseguitrici, in primis con i biancoverdi momentaneamente terzi e ad un punto dai rivali. A maggior ragione, quello del “Veneziani” sarà uno dei tanti scontri diretti ad alta quota di questo turno, che in zona playoff vedrà un tutti contro tutti, viste anche le interessanti Avellino-Benevento, Catania-Trapani e Giugliano-Potenza.

Una gara, dunque, dal peso specifico notevole, novanta minuti che potrebbero ristabilire le gerarchie alle spalle del Benevento sicura capolista almeno per un’altra settimana. Monopoli che si è rivelata una delle bestie nere del Cerignola tra i professionisti: i recenti incroci sorridono quasi tutti al Gabbiano, vittorioso tre volte su cinque nelle ultime due stagioni. In terra adriatica il primo scontro dopo più di dieci anni, nel settembre del 2022, terminò 2-1 in favore dei biancoverdi, fatali ai gialloblù anche nella gara di ritorno al “Monterisi”, vinta 3-1. Sempre in Capitanata, pochi mesi dopo, ai playoff, il Cerignola ebbe la sua rivincita, vincendo 2-1 in gara secca al secondo turno. Lo scoppiettante 2-2 del 6 novembre 2023 resta l’ultimo precedente al “Veneziani”, Monopoli capace di imporsi poi a Cerignola, sempre per 3-1, anche il 10 marzo scorso, nella gara che chiuse la parentesi Ivan Tisci, allontanato dal club prima dell’arrivo in panchina di Giuseppe Raffaele. Per il tecnico siciliano, lunedì, l’opportunità di riscattare il passo falso di Taranto, seppur in casa della miglior difesa del campionato, un’importante prova di maturità per il suo Cerignola, ferito ma comunque intenzionato a restar seduto al tavolo delle grandi.

