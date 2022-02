MONOPOLI – Considerata la grande richiesta dei biglietti per assistere alla partita Monopoli-Bari in programma sabato 12 febbraio alle ore 17.30 presso lo stadio “Vito Simone Veneziani”, il GOS, in data odierna, ha stabilito che, a partire da domani giovedì 10 febbraio alle ore 11.00, sarà consentita la vendita libera dei tagliandi nei settori Curva, Tribuna e Distinti, senza alcuna limitazione di residenza.

I biglietti potranno essere acquistati dal circuito CiaoTickets su tutto il territorio nazionale, e online dal sito www.ciaotickets.com.

GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso esclusivamente a chi è in possesso di Green Pass Rafforzato.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti, in formato cartacea o digitale. Si precisa che, chiunque acquisterà il biglietto senza possedere il Green Pass, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio, sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.