BRINDISI – Dopo l’accordo raggiunto con il giovane under Mattia Scognamiglio, classe 2000, che ha rescisso il contratto il Seregno, arriva la firma di un altro difensore centrale, questa volta over, Giuseppe Pinto che arriva iniziato la stagione in Eccellenza con il Barletta. Pinto ha vestito anche le maglie Molfetta, Trani e Bisceglie nella sua carriera. Un nome che era stato accostato al Brindisi già da diverse settimane e che ora si aggiunge alla numerosa rosa biancazzurra. Il tesseramento di Pinto arriva a poche ore dalla chiusura della finestra del marcato dilettanti concessa dopo la ripartenza dei campionati.