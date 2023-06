Mondiale U20: Italia ko in finale, Uruguay campione

Dopo aver perso le tre finali europee (Roma, Fiorentina e Inter), l’Italia cade anche nella finalissima del Mondiale Under 20, raggiunta per la prima volta nella storia. Al Maradona di La Plata (Argentina), dopo una gara molto difficile, gli azzurri di Nunziata cedono di misura a un Uruguay (1-0), più aggressivo e determinato nonostante abbia creato solo una clamorosa occasione da gol: colpo di testa di Duarte disinnescato da un ottimo Desplanches.

Nel secondo tempo, Nunziata cambia l’attacco, ma l’Italia non riesce mai a rendersi pericolosa e all’86’ paga una distrazione sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il colpo di testa vincente di Rodriguez permette all’Uruguay di laurearsi campione del mondo Under 20.

Premi per Sebastiano Desplanches (guanto d’oro come miglior portiere della competizione) e per Cesare Casadei (miglior giocatore del Mondiale e scarpa d’oro come miglior marcatore del torneo).

Albo d’oro (numero dei Mondiali U20 vinti): Argentina (6), Brasile (5), Portogallo (2), Serbia (2), Ghana (1), Spagna (1), Russia (1), Germania (1), Inghilterra (1), Francia (1), Ucraina (1), Uruguay (1)

ITALIA U20-URUGUAY U20 0-1

RETE: 86′ Rodriguez (U)

ITALIA 4312: Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane (91′ Lipani); Casadei, Faticanti (46′ Zanotti), Prati; Baldanzi (91′ Pisilli); Pafundi (56′ Esposito), Ambrosino (56′ Montevago). Ct: Nunziata.

URUGUAY 4231: Rodriguez; Chagas, Boselli, F. Gonzalez, Matturro; Garcia, Diaz; Rodriguez, Gonzalez, De Los Santos (91′ Sosa); Duarte (62′ Ferrari). Ct. Broli.

ARBITRO: Nyberg (Svezia). ASSISTENTI: Beigi-Soderkvist (Svezia) IV: Calderon (Costa Rica).

AMMONITI: Guarino, Ambrosino, Prati, Zanotti, Lipani (I); Antoni (U, dalla panchina), Diaz (U).

