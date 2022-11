Condividi su...

“Vola Via” sarà il grande messaggio di sostegno alle vittime di violenza in ogni sua forma scritto dalle 250 donne che indosseranno una felpa rosa venerdì 25 novembre alle 15, nel parcheggio esterno del Gran Shopping Molfetta, durante il grande flash mob. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne saranno in 250 le donne che sosteranno nel parcheggio del centro commerciale vestite con una felpa rosa per dare fisicamente vita ad un messaggio di grande ispirazione e incoraggiamento per le donne in difficoltà: “Vola Via”. Una semplice frase per trasmettere un messaggio importante, dare il coraggio di vincere le proprie paure, spiccare il volo, tornare a splendere e a realizzarsi. La straordinaria campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza in ogni sua forza è sostenuta anche quest’anno dal Gran Shopping Molfetta in collaborazione con la Rainbow, la content company fondata da Iginio Straffi, creatore delle famosissime fatine Winx, e dalla Fondazione Libellula, che supporta economicamente le donne che hanno subito violenza, sostenendo le spese che devono affrontare nella quotidianità: affitto, utenze e beni di prima necessità per i/le figli/e, spese per il benessere psicologico o di sostegno alla formazione.

Il centro commerciale Cbre di Molfetta ha coinvolto anche il Centro AntiViolenza di Molfetta e l’Associazione i colori dell’anima di Trani per le iniziative durante il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno le protagoniste sono le coraggiose fate più amate di sempre, che hanno accompagnato nella crescita decine di bambine oggi donne, ambasciatrici di valori fondamentali quali amicizia, sostegno reciproco e girl empowerment, esempio perfetto di donne che hanno spiccato il volo seguendo i propri sogni e superando insieme le difficoltà. In caso di maltempo, il flash mob si terrà nella grande piazza Ottagono, al coperto.