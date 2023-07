Mola, ecco il Palcoscenico d’estate di ‘Tutti in scena’

MOLA DI BARI – Arte e show per la rassegna degli appuntamenti di Palcoscenico d’estate, la kermesse dell’associazione Tutti in scena di Mola di Bari con la direzione artistica di Vito Rago. Quindici giorni di incontri, masterclass e lezioni per un’immersione completa nel mondo del teatro a 360 gradi. Si inizia con lo stage di alta formazione tenuto dal performer, attore e ballerino Angelo di Figlia al castello angioino di mola per poi continuare con lo show Fag/Stag Amici di genere nel chiosco di santa chiara. E ancora camp teatrali tra teatro musica, danza e cineforum e lo spettacolo Notre dame. In ultimo, a settembre, tornano i corsi di teatro per bambini, ragazzi e non solo.

