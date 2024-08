Mola, dalla Grecia il messaggio nella bottiglia della piccola Linnéa

MOLA DI BARI – Ha percorso gli oltre 360 chilometri che dalla costa greca di Igoumenitsa portano a Cozze, frazione sud di Mola di Bari. Una bottiglia in vetro con un messaggio e un disegno con dei cartoon. A firmarla, Linnéa, una bambina tedesca di appena quattro anni che scrive: “Caro cercatore, ho quasi quattro anni e amo lo show tedesco Die sendung mit der maus. Vorrei avere una risposta a questo messaggio. Per favore scrivimi una lettera”.

La bottiglia e il messaggio – in tedesco e inglese – sono state trovate da Domenico, operatore ecologico 31enne di Mola, tra gli scogli di Cozze. Il ragazzo è stato subito colpito da questo ritrovamento dal gusto retrò tanto da portare il tutto all’attenzione del sindaco Giuseppe Colonna che non si è fatto scappare l’occasione per non solo per rispondere alla bambina ma anche per invitarla con la sua famiglia nella cittadina costiera del Barese.

