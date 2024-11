Modugno, tutti in marcia per la legalità

MODUGNO – Un passo simbolico ma significativo verso un futuro di legalità e giustizia. La comunità di Modugno si è ritrovata per partecipare al corteo “1, 10, 100… Verso mille passi”. Una passeggiata di legalità, la risposta spontanea della città ai recentissimi fatti di cronaca come l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco nel centro cittadino avvenuto qualche settimana fa. Scopo della manifestazione è quello di riaffermare l’impegno comune per una città più sicura e rispettosa delle regole.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto di parrocchie, scuole, associazioni e gruppi della società civile, ha coinvolto i rappresentanti istituzioni, le forze dell’ordine e tutte le numerose realtà locali che operano quotidianamente per la coesione sociale e la promozione dei valori di giustizia e solidarietà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author