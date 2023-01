MODUGNO – Lotta alla criminalità organizzata per scardinare l’attrazione che i fenomeni mafiosi esercitano sulle giovani generazioni con un vero e proprio percorso di approfondimento. Tornano gli appuntamenti con “Agenda 2023. Uno, dieci, cento verso mille passi Modugno” con Un incontro che rientra nella campagna di sensibilizzazione della Città di Modugno a favore delle giovani generazioni sul tema. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Il Labirinto, Gea Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale SoleLuna e vi ha preso parte anche Pinuccio Fazio, padre di Michele, il 16enne vittima innocente della mafia del capoluogo pugliese, freddato nel luglio del 2001 in via Amenduni, a Bari vecchia. Un colpo di pistola l’ha raggiunto alla nuca mentre, dopo avere finito di lavorare in un bar, stava tornando a casa.

