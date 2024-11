Miriam Elisabetta alle finali del Tour Music Fest: sogno europeo vicino

Dopo aver superato brillantemente le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, Miriam Elisabetta Mascaretti, in arte Miriam Elisabetta, è pronta a volare nella Repubblica di San Marino per le finali nazionali nella categoria Baby Singer. L’obiettivo? Un posto nella finalissima europea, che si terrà il 1° dicembre all’Auditorium Little Tony di San Marino, sotto lo sguardo attento di giurati illustri come Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e la celebre Kara DioGuardi, autrice per star internazionali come Pink, Demi Lovato e Anastacia.

Miriam Elisabetta, 10 anni, proveniente dalla provincia di Taranto, ha già conquistato un’importante qualificazione su oltre 28.000 artisti selezionati in 12 paesi europei durante il tour delle Live Audition. Ora si esibirà su uno dei palchi più ambiti d’Europa, con la speranza di rappresentare la sua nazione nella finale e vincere premi prestigiosi come una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo sponsorizzata da Riunite e un contratto di sponsorizzazione musicale di 10.000 euro.

Grazie al suo talento e alla sua voce, Miriam Elisabetta ha saputo conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest, dimostrando qualità artistiche e comunicative degne di una vera artista. Le finali, che si terranno dal 24 novembre al 1° dicembre a San Marino, ospiteranno oltre 600 artisti da 12 nazioni, con più di 60 eventi gratuiti tra concerti, contest, masterclass e live show.

Il prossimo appuntamento per Miriam Elisabetta sarà il 29 novembre, quando si esibirà all’Auditorium Little Tony per la finale della categoria Baby Singer.

