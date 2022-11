Condividi su...

ANDRIA – Denunciati per tentata rapina aggravata e lesioni aggravate. Accade nel centro di Andria, con tre adolescenti che hanno picchiato un tredicenne che trascorreva un momento della serata davanti ad un distributore automatico di cibo e bevande. Uno degli aggressori avrebbe minacciato la vittima affinché gli consegnasse due euro. Al rifiuto del tredicenne, i ragazzi hanno reagito con spintoni ed uno schiaffo in pieno volto, prima che il giovane riuscisse a divincolarsi e trovare riparo a casa di uno dei suoi amici dopo un inseguimento di circa 200 metri. Una volante della Polizia che si trovava nei paraggi è riuscita ad identificare gli aggressori grazie alle immagini di videosorveglianza. Per il tredicenne, invece, prognosi di sette giorni.