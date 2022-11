Matera, esplosione in un appartamento: due feriti

Condividi su...

MATERA – Intorno alle ore 12.00 di oggi, in via Torino a Matera, di fronte alla Stazione FAL “Villa Longo”, vi è stata un’esplosione all’interno di un appartamento sito al piano rialzato. Sono in corso gli accertamenti per verificarne le cause, anche se probabilmente lo scoppio potrebbe essere dovuto al malfunzionamento di una bombola di gas. Allo stato ci sono due persone ferite, di cui una trasportata in ospedale. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Matera, i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.