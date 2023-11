Militari morti a Mottola: Crosetto, ‘Profondamente addolorati’

“La Difesa e il Ministro Guido Crosetto” sono “profondamente addolorati per la notizia del tragico incidente stradale di Taranto” ed “esprimono le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime tra cui tre colleghi dell’Esercito Italiano. Ai feriti l’augurio di una pronta guarigione”.

E’ quanto viene riferito in una nota dal ministero della Difesa, dopo l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 27 novembre sulla statale 100 Taranto-Bari, nei pressi dello svincolo per Mottola, e in cui sono morti tre militari dell’Esercito appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.

Nell’incidente è morto anche un 68enne di Bari alla guida di un minivan che si è scontrato frontalmente con l’auto dei militari. Oltre alle quattro vittime, due militari sono stati condotti all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Uno dei due è ricoverato in rianimazione in condizioni critiche.

