Brindisi: Tensione in maggioranza, manca il numero legale

“Abbiamo fatto tardi a causa di una riunione”. L’imbarazzo è evidente anche se si prova goffamente a mascherarlo. Il consiglio comunale di Brindisi salta in prima battuta per mancanza del numero legale. Assente l’intero gruppo di Forza Italia. La maggioranza prova a recuperare, scattano le telefonate e alle 10,33 possono iniziare i lavori. “È un segnale politico che Forza Italia consegna al sindaco” attaccano dalle opposizioni. Il capogruppo di Forza Italia Cosimo Elmo respinge le accuse e assicura:”la maggioranza è unita non c’è alcun problema, la riunione interna si è protratta più del dovuto”. Spiegazioni che non convincono le opposizioni con Francesco Cannalire del Pd che attacca: “Stanno litigando sulle nomine nel consiglio della Società trasporti pubblici”.

