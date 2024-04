Milano, 21 aziende pugliesi al Salone del Mobile

Sono 21 le aziende della Murgia pugliese, in particolare di Altamura, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle, presenti al Salone del Mobile, la kermesse internazionale dedicata al design organizzata nel quartiere fieristico di Milano Rho e aperta fino a domani. A queste si affiancano cinque aziende della Murgia materana, parte del Distretto del mobile imbottito che attraversa Puglia e Basilicata.

Contestualmente, 17 aziende pugliesi, attive nel settore manifatturiero, partecipano ad “Autentico. Sustainable Design made in Puglia”, la mostra allestita dalla Regione Puglia con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’esportazione in tutto il mondo del brand “Made in Puglia”.

“Una presenza così folta delle aziende della Murgia alla fiera internazionale più importante del settore dimostra quanto la filiera manifatturiera, in particolare quella del mobile imbottito che ha proprio nella Murgia il suo cuore pulsante, rappresenti una realtà economica di rilievo in tutto il Mezzogiorno, caratterizzata da grandi, piccole e medie imprese che sono un punto di riferimento per il mercato”, dichiara Francesco Paolicelli, presidente della commissione regionale sviluppo economico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author