Lecce, conferenza stampa sui bus: no Sgm: “Trasporto pubblico bene comune’

È emersa la notizia riguardante l’intenzione dei Consiglieri e delle Consigliere Comunali di Minoranza di organizzare una conferenza stampa a bordo dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale. Questa proposta ha sollevato preoccupazioni da parte delle autorità competenti, che dopo aver consultato la Prefettura, hanno ritenuto opportuno intervenire.

Il Presidente di Sgm SpA, Dott. Damiano D’Autilia, ha dichiarato: “L’utilizzo di un bus per fini diversi dal servizio pubblico è incompatibile con il regolare svolgimento del trasporto, rischiando di creare disagi ai passeggeri e agli operatori, e non può diventare un sistema consolidato. Il trasporto pubblico è un bene comune, e come tale deve rimanere al servizio esclusivo della comunità e delle sue esigenze di mobilità”.

In un contesto in cui è fondamentale garantire il rispetto delle regole e la funzione dei mezzi pubblici, il Dott. D’Autilia ha anche sottolineato l’importanza di trovare soluzioni alternative per il dialogo e la comunicazione. “Nel rispetto della libertà di espressione e del confronto, segnaliamo che la conferenza stampa potrà essere organizzata presso le aree adiacenti il capolinea di via Costa, purché non interferisca con il normale svolgimento del servizio.”

Con queste dichiarazioni, il Presidente ha ribadito la necessità di collaborare per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e rispettoso delle esigenze della collettività.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.