Meteo: Nel weekend tornano caldo e umido, ecco dove

Estate mediterranea con temperature gradevoli prima e anticiclone nordafricano poi. La settimana sarà divisa in due e torneremo a soffrire il caldo dopo San Lorenzo, con picchi di 36-37 gradi.

Il vento tenderà ad attenuarsi decisamente salvo residui refoli su Puglia e regioni ioniche. Mercoledì 9 agosto sarà una giornata molto simile, ancora serena e gradevole dal punto di vista termico, con qualche nuvola pomeridiana in più solo sulle Alpi orientali (non esclusi brevi rovesci di calore) e vento debole ovunque.

Da San Lorenzo in poi avremo cielo sereno o poco nuvoloso, ma cambieranno le temperature minime e quelle massime inizieranno a salire in modo significativo. Nel prossimo weekend, per almeno una settimana, tornerà l’anticiclone nordafricano: punte di 36-37°C al Centro Italia a salire, ma anche in Sardegna, Sicilia e parte del Sud. Al Nord le massime raggiungeranno 34 gradi, ma l’umidità ci farà soffrire: le temperature percepite saliranno fino a 40 e andremo verso un Ferragosto molto umido e molto caldo.

