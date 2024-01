Meteo, in arrivo aria gelida: nel weekend freddo e pioggia

E’ in arrivo anche in Italia l’aria artica che sta affluendo su gran parte d’Europa con un rapido peggioramento del tempo. A causa del repentino calo delle temperature la neve potrà raggiungere quote collinari o addirittura rasentare la pianura lombarda (possibili fiocchi fino a Milano).

Nel contempo, il ciclone sulle Baleari piloterà una perturbazione che impatterà sulla Sardegna per poi puntare alle regioni centrali e meridionali con precipitazioni anche abbondanti e nevose su Puglia, Molise, Campania e Calabria.

Nella giornata di sabato 20 gennaio il maltempo si sposterà al Sud peninsulare con rovesci di neve in collina, anche sotto forma di bufera su Marche e Molise, poi su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Domenica, un ulteriore aumento della pressione porterà il bel tempo ovunque, ma continueranno a soffiare venti freddi con un forte calo delle temperature. Di notte torneranno le gelate, anche intense sulla Pianura Padana, sulle Alpi si potranno toccare i -25°C.

Nel dettaglio

Venerdì 19: Al Nord peggiora dal nordest verso la Lombardia con pioggia, neve e vento. Al Centro dal pomeriggio peggiora su Marche, Umbria e Toscana con neve a quote sempre più basse. In nottata maltempo in Sardegna. Al Sud. in nottata peggiora un po’ ovunque con piogge battenti.

Sabato 20: Al Nord sole e gran freddo. Al Centro ultime bufere di neve su Abruzzo e Molise, sole e freddo altrove. Al Sud maltempo con bufere di neve in collina, freddo.

Domenica 21: Al Nord soleggiato e freddo. Al Centro bel tempo, ma freddo. Al Sud sole, venti freddi e clima invernale.

