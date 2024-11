Meteo, dal 29 novembre farà freddo: neve a bassa quota al Centro-Sud

L’inverno fa il suo ingresso deciso sull’Italia. Da venerdì 29 novembre è attesa un’irruzione di aria fredda di origine artica, che porterà neve a bassa quota. Dopo una settimana caratterizzata da piogge sparse e nebbie al Centro-Nord, il cambiamento sarà marcato.

Le previsioni

La svolta arriverà venerdì 29, quando la perturbazione artica colpirà l’Italia: a partire dalla Romagna si sposterà verso il Centro e in serata toccherà il Sud. Rovesci e temporali saranno accompagnati da venti freddi con temperature in forte calo. Sabato, le regioni adriatiche e il Sud vedranno precipitazioni che potranno trasformarsi in neve già a quota 600 metri al Centro e 800-900 metri al Sud.

Domenica 1° dicembre il tempo tenderà a migliorare, ma il freddo persisterà con temperature diurne vicine ai 10°C.

Focus per i prossimi giorni:

• Giovedì 28: nebbie diffuse a Nord e Centro, tempo stabile al Sud.

• Venerdì 29: maltempo al Centro-Sud, neve in arrivo.

• Sabato 30: nevicate a bassa quota al Centro-Sud, sole al Nord.

• Domenica 1° dicembre: migliora ovunque, ma freddo intenso.

Prepariamoci a un weekend dal sapore invernale, con l’Italia divisa tra sole al Nord e neve al Centro-Sud.

