MESAGNE – Una persona senza vita è stata trovata all’interno dell’abitazione di via Francesco Crispi a Mesagne dopo la segnalazione da parte di un vicino. L’uomo di circa quaranta anni mostrava i segni del tevita con una morte che probabilmente risaliva a circa una decina di giorni precedenti al ritrovamento. Originario di Mesagne ma per lavoro residente in Germania rientrava periodicamente a Mesagne per accudire la madre che resideva in una struttura sanitaria. Sul posto gli agenti del commissariato di Mesagne e la polizia locale. Al momento nell’abitazione non sarebbero state trovare tracce che farebbero pensare a qualcosa di diverso dal malore ma ovviamente non è esclusa alcuna pista per comprendere l’accaduto che ha portato alla morte dell’uomo.