TARANTO – Potrebbero arrivare nel porto di Taranto già nella giornata di domenica 3 luglio, 65 migranti superstiti di un naufragio. Dopo 4 giorni di trattative, il Viminale ha individuato il capoluogo come porto sicuro per lo sbarco di 65 migranti superstiti di un naufragio nel Mediterraneo centrale e che ora si trovano a bordo della Geo Barents di Medici senza frontiere. L’imbarcazione è attesa in riva allo Jonio nella giornata di domenica 3 luglio. A bordo anche una donna deceduta durante i soccorsi. Quando i migranti arriveranno a Taranto si procederà con l’identificazione.