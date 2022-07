Il prossimo colpo della New Basket Brindisi potrebbe essere Bruno Mascolo

La New Basket Brindisi, dopo Bayehe, è pronta a chiudere un altro colpo in entrata. La Happy Casa ha infatti messo nel mirino il giovane Bruno Mascolo: playmaker classe ’96 che potrebbe sposare la causa brindisina nei prossimi giorni. Nel corso della passata stagione ha brillato e non poco con addosso la casacca di Darthona, risultando come uno dei giovani prospetti più importanti del panorama cestistico nazionale. La trattativa è a buon punto e l’ufficialità potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana. Come promesso, la società sta dunque puntando sui giovani italiani per costruire il roster della prossima stagione. Nel frattempo, il club biancazzurro attende con serenità ed ottimismo l’esito della Fiba in merito alla richiesta di iscrizione alla prossima Europe Cup. Brindisi vuole tornare a far bene sia in Italia che in Europa, e vuole farlo con le giovani promesse della pallacanestro made in Italy.