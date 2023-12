Mesagne meta ambita dagli influencer

La pittoresca città di Mesagne sta vivendo un momento di grande visibilità grazie agli sforzi congiunti di alcuni influencer di rilievo, che hanno scelto di condividere le loro esperienze positive nella città attraverso i social media. Questa iniziativa ha portato alla luce il lato affascinante e autentico di Mesagne, promuovendola come una destinazione turistica di notevole interesse

Il noto influencer Fabrizio di Cota, con oltre 94 mila follower su TikTok, ha recentemente dedicato un emozionante video alla città: “Sei mai stato a Mesagne?”. Nel video, Fabrizio esplora e analizza il centro storico della città, catturando la bellezza e l’unicità che Mesagne ha da offrire. Il suo coinvolgimento ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, contribuendo a mettere Mesagne al centro dell’attenzione sui social media.

Anche il settore gastronomico di Mesagne ha ottenuto visibilità grazie agli influencer. Una pizzeria è stata scelta da due influencer noti: Azzurra Palma, con oltre 21 mila follower su Instagram e quasi 89 mila su TikTok, e Italy Food Porn Puglia, con quasi 189 mila follower su Instagram e più di 235 mila su TikTok. Entrambi sono stati attratti dall’eccezionale “all you can eat di polpette” condividendo la loro esperienza gastronomica con un vasto pubblico online.

E dato che la città e tutti i cittadini sono fieri di questo successo, non poteva mancare un nascente influente cittadino: Ludovico Tenore, con più di 41 mila follower, che ha contribuito in modo significativo a far conoscere la sua città, dato che molti dei suoi video andati virali sono ambientati proprio nella sua città.

Il sindaco di Mesagne, Tony Matarrelli, ha espresso gratitudine nei confronti degli influencer che hanno scelto di promuovere Mesagne attraverso i loro canali social. “Siamo entusiasti di vedere la nostra città ricevere così tanto amore dai social media. Questa visibilità contribuirà sicuramente a far scoprire a un pubblico più ampio le bellezze e le peculiarità di Mesagne”.

Il Comune invita i residenti e i visitatori a condividere le proprie esperienze a Mesagne utilizzando l’hashtag #ScopriMesagne, per continuare a far brillare la città attraverso la potenza dei social media. Mesagne è pronta ad accogliere coloro che desiderano esplorare le sue strade pittoresche, il suo patrimonio storico e la sua cucina deliziosa.

