Bari, la Banda Interforze suona il Natale

BARI – Da Berlin a George Michael, da John Lennon a Mariah Carrey. Musica classica e pop per la “Banda Musicale Interforze” del Presidio Militare di Bari che si è esibita nel tradizionale concerto natalizio con un programma che emozionato i numerosi ospiti presenti. Questo concerto, eseguito da un complesso bandistico interforze, è stato legato alla solidarietà, sostenendo l’Associazione italiana per la lotta al Neuroblastoma onlus. Al termine della serata, il generale di Squadra Aerea, Silvano Frigerio, nella veste di comandante del Presidio Militare di Bari, dopo rivolto un pensiero ai militari che anche durante le festività natalizie saranno impiegati in operazioni fuori dai confini nazionali per garantire la sicurezza della Nato, ha voluto evidenziare come “il concerto rappresenta, un tributo alla città di Bari per la vicinanza che costantemente dimostra nei riguardi delle Forze Armate ed anche un momento di profonda riflessione sulla necessità di ristabilire saldamente la Pace e la Sicurezza tra i popoli”.

