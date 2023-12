RUVO DI PUGLIA – Una bimba di 7 mesi e sua madre sono rimaste ustionate a seguito dell’incendio divampato nel loro appartamento.

La piccola avrebbe riportato ustioni sul 25% del corpo ed è ricoverata in prognosi riservata nel centro ustioni del Policlinico di Bari, assieme alla sua mamma.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corato, la Polizia Locale ed i Carabinieri.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo

