Mesagne, 2025 rose rosse per il nuovo anno: misterioso e romantico regalo

MESAGNE – Più di duemila rose rosse, per l’esattezza 2025, sono state regalate da qualcuno a qualcun altro nella Notte di San Silvestro. Sconosciuti i protagonisti di questa vicenda, interamente coperta dalla privacy garantita da Luca Paglia, titolare del negozio Idee Floreali di Mesagne, ovvero il commerciante chiamato a consegnare il particolare “regalo” al domicilio indicato. Presumibilmente quello di una persona molto amata. Solo una deduzione, visto che l’attività, contattata da Antenna Sud, non ha voluto, nè potuto fornire alcun dettaglio. Come spiega Paglia, “Non abbiamo voluto divulgare tale notizia poiché è stata richiesta riservatezza da parte del committente. Mi spiace non potervi dire di più”. Insomma, un piccolo e romantico mistero a cavallo del nuovo anno. Le immagini a corredo dell’articolo sono state generate da un’intelligenza artificiale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author