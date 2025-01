Ceglie Messapica, auto sbatte contro albero: morto 28enne

CEGLIE MESSAPICA – Non c’è stato nulla da fare per un 28enne alla guida di un’auto che, nel pomeriggio di oggi, 1 gennaio 2025, è uscita fuori strada andando a sbattere violentemente contro un albero. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’era più nulla da fare. Il sinistro si è verificato intorno alle 16.40 sulla Strada Provinciale 28, a pochi chilometri dall’ingresso di Ostuni, ma in agro di Ceglie Messapica. Sul posto, gli agenti del comando di polizia locale di Ceglie, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e un mezzo del 118.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

