Brindisi, auto si ribalta: lievemente ferito il conducente

BRINDISI – Dopo essere uscita di strada, l’auto si è ribaltata, terminando la sua corsa capovolta nel terreno. Tanta paura, la scorsa notte, su via provinciale per Lecce, a Brindisi, per un sinistro che ha visto coinvolta un’unica auto. All’interno, lievemente ferito, il conducente del mezzo, unico occupante, soccorso dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza del tratto.

