MERINE – Monossido di carbonio all’interno di un appartamento a causato dal malfunzionamento della caldaia. É quanto accertato dai Vigili del Fuoco di Lecce intervenuti in ausilio al personale del 118, nel comune di Merine in via San Pio X. Giunti sul posto vi era una coppia in stato confusionale presa in cura dal personale del 118. Nessun problema per il figlio della coppia, anch’esso in casa al momento dell’accaduto. All’interno dell’appartamento i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la caldaia e hanno provveduto alla ventilazione degli ambienti.