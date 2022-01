Torna la paura bombe anche a Foggia. A seguito delle due esplosioni a San Severo, un ordigno ha provocato danni al negozio di un fioraio in via Guido Dorso. Ignoti hanno piazzato la bomba in piena notte. Sul posto i carabinieri per le indagini. Si spera nell’aiuto dei filmati della videosorveglianza per individuare i responsabili. (Antonella D’Avola)