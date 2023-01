TARANTO – Non si ferma il lavoro del Taranto sul mercato. La società ionica avrebbe definito l’ingaggio di un difensore juniores, si tratta di Niccolò Canalicchio, attualmente in serie D con la Sammaurese, due stagioni fa giocava con il Rimini, calcisticamente cresciuto nel settore giovanile della Ternana, in difesa può giocare sia da centrale che da esterno sinistro. Canalicchio, nato a Narni nel 2001 è un calciatore di prospettiva, sarà a Taranto nelle prossime ore per firmare il contratto che lo lega alla società rossoblu.

Condividi su...

Linkedin email