BARLETTA – Parte come meglio non poteva il 2023 del Barletta, che batte 2-0 il Gladiator. Una rete per tempo a decidere il match del “Puttilli”: Lattanzio prima, Di Piazza poi. In cronaca. Prima frazione intensa ma poco spumeggiante. 22’, calcio di punizione insidioso di Loiodice, Bufano si distende. I biancorossi sbloccano il match al 25’: azione verticale di Cafagna, tocco prelibato di Di Piazza che innesca Lattanzio, l’attaccante è freddissimo e realizza il gol dell’1-0. Non succede più nulla fino alla ripresa. Al 48’ Vicedomini prova la botta, Bufano non trattiene, Di Piazza raccoglie la sfera mandando in gol il compagno ma è fuorigioco. Al 54’ i biancorossi raddoppiano con Di Piazza, che porta palla in area e la piazza alle spalle del portiere facendo esplodere i quasi 5000 presenti. 66’, Di Piazza sfiora il bis quando tutto solo davanti alla porta trova il corpo di Bufano in uscita, applausi del “Puttilli” per il numero nove biancorosso. 39’, Scaringella entrato da poco tenta l’acrobazia, palla di poco a lato. Brutto infortunio nel finale per Pietroluongo, colpito alla schiena in un contrasto: il centrocampista esce in barella con l’ovazione del pubblico in tribuna. La sfida termina dunque con un successo fondamentale del Barletta, che accorcia ulteriormente sulla Cavese: la vetta adesso dista solo due lunghezze.

IL TABELLINO

Barletta (4-2-3-1): Piersanti; Milella, Pollidori, Visani, Marangi; Cafagna, Vicedomini (35’st. Telera); Maccioni (41’st. Rastelletti), Lattanzio (24’st. Feola), Loiodice (36’st. Lavopa); Di Piazza (31’st. Scaringella). All. Farina.

Gladiator (4-3-3): Bufano; Magliocca, Puca, Ciampi, Tomi; Corigliano, Mancini (22’st. De Biase), Pietroluongo (48’st Cipolletta); Panaioli, Messina (30’st. Numerato), Squerzanti (12’st. Tedesco). All. Grimaldi.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Ammoniti: Mancini (G), Panaioli (G).

