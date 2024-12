Melpignano (LE), ultimo giorno di scuola di formazione PD Puglia

Melpignano (LE) – Una tre giorni ricca di spunti e di temi che hanno portato i giovani attivisti del Partito Democratico pugliese ad ascoltare, prendere appunti, porre domande e confrontarsi. Momenti strategici per la crescita politica così come sottolinea il segretario regionale del PD Domenico De Santis e il consigliere del Presidente della Regione Puglia Giovanni Procacci. Lo stesso Procacci poi si dice contento della nomina di Raffale Fitto in qualità di vicepresidente della Commissione Europea.

