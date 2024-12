Meloni: “Con supervisione Ue a Fitto l’Italia non è isolata’

La premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera in vista del Consiglio europeo, ha annunciato che la vicepresidenza esecutiva della Commissione Ue affidata a Raffaele Fitto rappresenta uno “strumento concreto” per coordinare settori strategici come agricoltura, pesca, economia del mare e housing sociale. Meloni ha sottolineato che la sensibilità italiana potrà favorire un approccio pragmatico, superando “quello ideologico e dogmatico” degli ultimi anni.

La premier ha respinto le accuse di isolamento internazionale dell’Italia, dichiarando che “i fatti dimostrano il contrario”. Ha poi evidenziato l’importanza di mantenere “un approccio pragmatico, costruttivo e aperto” nei rapporti con la nuova amministrazione Trump e annunciato la disponibilità italiana a dialogare con la nuova leadership siriana.

