Legge di Bilancio: una vittoria storica per il salento

Il 17 dicembre segna un momento di grande importanza per il territorio salentino, con l’approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio che introduce la continuità territoriale per l’Aeroporto del Salento. I deputati di Forza Italia, Andrea Caroppo e Mauro D’Attis, hanno espresso la loro soddisfazione per questo risultato, definendolo una “vittoria storica” che porterà a un incremento significativo del numero di voli e a una diminuzione dei prezzi per le tratte verso le principali città italiane, come Roma e Milano.

La continuità territoriale rappresenta un passo fondamentale per il rilancio del Salento, un’area che in passato ha sofferto di un isolamento evidente, specialmente durante i periodi di bassa stagione. Grazie a questa nuova misura, il territorio potrà finalmente beneficiare di collegamenti aerei più frequenti e accessibili, un aspetto cruciale per favorire lo sviluppo economico e sociale della regione. “Mettiamo finalmente la parola fine a una profonda ingiustizia per la nostra Terra”, hanno dichiarato Caroppo e D’Attis, sottolineando come questa iniziativa risponda alle esigenze di imprenditori, lavoratori, studenti e turisti.

Il lavoro per raggiungere questo traguardo è stato lungo e impegnativo, durato oltre due anni, e ha coinvolto anche il Sottosegretario Tullio Ferrante, che ha collaborato attivamente per estendere i benefici previsti dal regime di continuità territoriale all’Aeroporto di Brindisi. Questo riconoscimento del Salento come area svantaggiata e periferica è un passo importante verso una maggiore equità nei trasporti aerei, contribuendo a ridurre il divario tra le diverse regioni italiane.

Tuttavia, i deputati di Forza Italia non si fermano qui. Rivolgono un appello alla Regione e ad Aeroporti di Puglia affinché facciano la loro parte, stanziando le risorse necessarie per cofinanziare questa misura e avviando una programmazione adeguata per l’Aeroporto del Salento. Solo attraverso una sinergia tra enti locali e categorie produttive sarà possibile garantire un servizio aereo efficace e sostenibile, che possa realmente soddisfare le esigenze del territorio.

In conclusione, l’approvazione di questa proposta rappresenta non solo un trionfo per la politica salentina, ma anche un’opportunità imperdibile per il rilancio del turismo e dell’economia locale. Con più voli e tariffe più basse, il Salento si prepara a riconquistare il suo posto nel panorama nazionale, diventando una meta accessibile e attrattiva per tutti.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts