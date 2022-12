Condividi su...

Roma – Energia, immigrazione. Due temi chiave al primo consiglio Europeo della presidente Meloni attesa nelle prossime ore in piazza del popolo per i 10 anni di Fratelli d’italia. La premier atterrata a Bruxelles ha ribadito la posizione espressa dall’Italia finora: la necessità che l’Europa, sulla crisi energetica, risponda ai bisogni di cittadini e imprese e che, allo stesso tempo, non lasci i Paesi del Mediterraneo ad affrontare in solitudine il nuovo aumento dei flussi. Sull”immigrazione, ha puntato su responsabilità e solidarietà condivise. Mentre i tecnici sono al lavoro sugli emendamenti alla manovra. (Si discute di quota 103, tetto al contante a pos), La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di mezzo punto percentuale. Nel dettaglio, ha portato il tasso sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,5% e quello sui prestiti marginali al 2,75% e questo ha generato caos tra i mercati