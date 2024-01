Melendugno, arriva il “Megacorteo di Babbi ed Elfi”

Melendugno (LE) – Circa 100 tra Babbi Natali ed Elfi hanno gremito le strade e piazza Pertini di Melendugno per portare un sorriso in più ai tanti bambini accordi ma anche per raccogliere fondi a favore del Polo pediatrico del Salento. Un impegno verso i più deboli profuso sovente dal comune salentino che quando c’è da essere protagonista in termini di aiuto al prossimo è sempre in prima linea.

