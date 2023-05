LECCE – Violenze fisiche e verbali, che non sono più tollerabili, così l’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce, insieme all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche, hanno preso una ferma posizione dopo l’ennesimo episodio costato la vittima alla dottoressa Capovani. E in tutta la provincia alle 12 è stato osservato un minuto di silenzio non solo per esprimere vicinanza a tutti i professionisti sanitari vittime di violenza, ma soprattutto per testimoniare con forza che non sopportano più simili atti.

Per questo l’ordine torna a chiedere l’intervento delle istituzioni, la presenza delle forze dell’ordine nei punti critici, l’applicazione delle norme legali e a chi ha il compito di organizzare la sicurezza del lavoro, ASL e dirigenti preposti, di perseguire attraverso provvedimenti organizzativi le norme di sicurezza per dipendenti e convenzionati, ma soprattutto un impegno culturale.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

