Matteo Renzi a Bari per presentare la squadra di Italia Viva Puglia

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà a Bari sabato 28 ottobre per presentare, assieme a Massimiliano Stellato, neo eletto presidente del partito in Puglia, la nuova squadra pugliese. Si tratta di una delle sue tappe in giro per l’Italia dal titolo ‘Volare Alto’.

Lo annuncia lo stesso Stellato in una nota, spiegando come sarà articolato il partito in Puglia: “La segreteria regionale sarà composta da una cabina di regia e da gruppi di lavoro, alcuni tematici altri istituzionali. Tecnici esperti nei primi, sindaci, assessori, consiglieri e amministratori di società partecipate nei secondi. Un ultimo gruppo di lavoro sarà invece composto dai presidenti cittadini di tutti i comuni pugliesi”.

“Grande rilievo avrà il “Comitato dei saggi”, composto da docenti universitari, ex parlamentari ed ex sindaci – aggiunge Stellato -. Gli organismi saranno aperti, dinamici e a carattere consultivo. Nei prossimi giorni saranno resi noti i componenti della cabina di regia che sarà composta, oltre che dal presidente regionale, da un coordinatore, due vicepresidenti regionali (area nord e area sud), dai sei presidenti provinciali e dal presidente della città di Bari”.

