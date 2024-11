Mattarella contro Musk su questione migranti: ‘Italia sa badare a se stessa’

Le recenti dichiarazioni di Elon Musk sui magistrati italiani hanno suscitato forti polemiche, portando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a rispondere al magnate statunitense.

Musk, criticando lo stop giudiziario al protocollo Italia-Albania sui flussi migratori, ha accusato i magistrati italiani di intromettersi nelle decisioni democratiche, definendole “inaccettabili”.

Mattarella, intervenendo sulla questione, ha ribadito con fermezza che “l’Italia è un grande Paese democratico che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione” e ha invitato Musk a rispettare la sovranità degli Stati. Il presidente ha anche richiamato il rispetto dovuto all’autonomia nazionale, specialmente da parte di chi è destinato a ricoprire ruoli di rilievo in Paesi alleati.

L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), per voce del presidente Giuseppe Santalucia, ha condannato l’intromissione di Musk come indebita e ha sottolineato come “il governo italiano dovrebbe rispondere con fermezza, difendendo i confini, anche ideali, della sovranità nazionale”.

Intanto, Giorgia Meloni ha confermato il suo rispetto per le parole di Mattarella, ribadendo attraverso Palazzo Chigi che ogni opinione del Presidente della Repubblica è ascoltata con attenzione.

Sul fronte politico, anche Paolo Barelli (FI) ha elogiato la saggezza di Mattarella, ricordando che il principio di sovranità nazionale è fondamentale per ogni democrazia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author