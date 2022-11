Matera, vicenda “Casino Padula”: la Corte dei Conti assolve tutti

MATERA – Con sentenza n. 61 del 2 novembre 2022 la Corte dei Conti ha indicato come esenti da ogni responsabilità amministrativa, il sindaco Bennardi, l’ex assessore Sarli, l’assessore Antonicelli della precedente amministrazione, oltre che dipendenti e dirigenti hanno affidato la gestione del “Casino Padula”, l’immobile di Agna Le Piane destinato inizialmente a Centro di quartiere poi concesso alla Fondazione Matera Basilicata 2019 e per diversi mesi lasciato in stato di abbandono.

Secondo i giudici, infatti, non c’è danno erariale perché la struttura è stata utilizzata compatibilmente con le restrizioni Covid. Mentre sui termini di ultimazione della ristrutturazione c’è la prescrizione.

