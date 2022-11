Alcune studentesse che frequentano il campus universitario ‘Ecotekne’ a Lecce negli ultimi giorni avrebbero segnalato la presenza di un presunto molestatore all’interno dell’edificio. L’allarme sarebbe stato lanciato su diversi gruppi social, e fa riferimento a diverse universitarie che sarebbero state fermate da un uomo con la scusa di avere delle informazioni. Dopo questa prima richiesta, però, la stessa persona avrebbe continuato ad importunare le ragazze. Le universitarie salentine avrebbero riconosciuto l’uomo attraverso la pubblicazione delle sue generalità e foto su due gruppi Instagram creati da studentesse della Sapienza di Roma per allertare possibili vittime del presunto molestatore, che già in passato – secondo quanto da loro riferito – sarebbe stato coinvolto in vicende giudiziarie ed arrestato per lo stesso motivo nella Capitale. Il rettore dell’Università di Lecce, Fabio Pollice, ha informato dell’accaduto le forze dell’ordine per ulteriori accertamenti. Indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce. Al momento non vi è alcun indagato.

Condividi su...

Linkedin email