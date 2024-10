Matera verso candidatura a Capitale europea del volontariato 2029

Matera ha partecipato all’ottava edizione del festival dell’innovazione “Jazz’in” di Merano, con il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore all’Innovazione Marina Bianchi. Durante l’evento, caratterizzato da oltre 60 tavoli di lavoro e numerosi incontri con esperti, Bennardi ha illustrato la candidatura di Matera a Capitale europea del volontariato per il 2029, un progetto ancora in fase embrionale ma già arricchito di spunti significativi emersi durante il festival.

Il sindaco ha sottolineato come l’esperienza di Matera come Capitale europea della cultura nel 2019 abbia rafforzato il senso di comunità e l’impegno verso il volontariato, testimoniato anche dal numero crescente di associazioni attive sul territorio. Bennardi ha parlato della necessità di costruire un nuovo umanesimo basato sul benessere collettivo e sull’importanza del prendersi cura degli altri.

La candidatura, ha affermato il sindaco, rappresenta un’opportunità per riflettere sul volontariato in Italia, il Terzo settore e il welfare. Inoltre, potrebbe avere un impatto positivo anche sul turismo, favorendo un modello di visitatore che desidera immergersi nella vita socio-culturale di Matera, vivendo un’esperienza umana più profonda. Il sindaco ha concluso ribadendo che Matera non deve più essere vista solo come una meta per una foto, ma come una città da vivere e scoprire nel suo profondo.

