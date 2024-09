Matera, truffa un’anziana: arrestato 40enne campano

La Polizia ha arrestato in flagranza un uomo di 40 anni, originario della Campania, con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

L’arresto è stato possibile grazie alla segnalazione della vittima stessa, che ha prontamente contattato il 113 dopo essere stata raggirata. Gli agenti della Squadra Mobile si sono subito messi sulle tracce dei truffatori, pattugliando alcune zone della città dove i malviventi potevano tornare in azione.

In una strada del centro, i poliziotti hanno individuato un’auto sospetta. L’uomo a bordo, dopo aver parcheggiato, è entrato in un condominio parlando al telefono. Al momento dell’uscita, è stato fermato e perquisito: nella sua tasca e in una busta nascosta nell’auto sono stati trovati preziosi per un valore di circa 10 mila euro, poi restituiti alla vittima.

L’uomo, inoltre, era in possesso di due cellulari, uno dei quali sembra essere stato utilizzato per comunicare con complici, chiamati “telefonisti”, incaricati di segnalare le vittime. La truffa sarebbe stata orchestrata con una telefonata da parte di un falso avvocato, che chiedeva denaro o gioielli per aiutare un familiare della vittima coinvolto in una presunta vicenda giudiziaria.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. La Polizia ricorda ai cittadini di essere sempre cauti e di segnalare immediatamente eventuali sospetti, contattando il 113.

