Matera, Torrisi: “Vogliamo la Serie C nel giro di due anni”

“È stato il presidente Tosoni a convincermi rispetto ad alcune proposte arrivate dalla Serie C. Domenica sera abbiamo parlato per oltre cinque. Mi ha convinto il progetto e la fame e la voglia di far bene di questa proprietà. Quindi, insieme al mio staff abbiamo fatto un passo indietro consapevoli di farne due in avanti”. Parla così, il neo tecnico Alfio Torrisi nel giorno della prestazione ufficiale da allenatore della squadra biancoazzurra.

“Tosoni mi ha parlato di un progetto di due anni e per questo mi ha offerto il biennale. E devo dire che è stata una cosa molto importante. Tutto questo darà forza a me e al mio staff per poter cominciare a lavorare con questa unità di intenti per poter raggiungere l’obiettivo di riportare il Matera in Serie C. Il modulo? Dobbiamo cercare di imprimere i principi di gioco che io e il mio staff predisponiamo. Abbiamo trovato una squadra costruita ad agosto per giocare 3-5-2. Cercheremo di valorizzare al meglio, e di esaltare nel modo migliore le qualità dei giocatori a disposizione. Cercheremo di adattare questo ai nostri principi. Pian piano, cercheremo di passare ad una difesa a quattro che potrebbe diventare un modulo alternativo rispetto ad una a tre”, continua il tecnico biancoazzurro.

Sulla squadra, Torrisi, spende parole importanti: “L’ho trovata molto bene. Per onestà intellettuale devo dire di aver trovato un gruppo ben predisposto al lavoro, composto da seri professionisti. È una squadra con dei valori umani importanti. Si tratta di un aspetto molto importante per poter indirizzare la stagione verso obiettivi importanti”.

