Ottobre nero per l’Az Picerno che perde in casa 1 a 3 contro il Giugliano

Ad aprire questa 12esima Giornata è l’Az Picerno che ospita allo stadio “Curcio” il Giugliano di mister Bertotto. Melandrini che scendono in campo scottati dalla sconfitta di Cerignola e in trend decisamente negativo: i ragazzi di Francesco Tomei infatti non vincono dal 30 settembre scorso quando si imposero per 2 a 0 in caso contro il Messina ed hanno alle spalle due punti conquistati nelle ultime 4 partite.

Ospiti subito in vantaggio dopo 70 secondi con Giorgione (0-1) che calcia dai venti metri dopo una bella percussione di Oyewale ma Summa si fa scivolare il pallone da sotto le gambe. Al quarto minuto ancora pericoloso il Giugliano con De Rosa che di destro colpisce in pieno la traversa. Il raddoppio dei campani arriva al minuto 23 e porta la firma del numero 11 gialloblu, Njambe (0-2), che dal limite ha tutto il tempo e lo spazio prendere la mira e spedire la palla in rete. Cinque minuti dopo è ancora il Giugliano con Giorgione che con un rasoterra obbliga Summa alla deviazione in corner. Il Picerno accorcia le distanze al 38esimo con Bernardotto (1-2) che approfitta di una leggerezza difensiva e in diagonale batte Russo. Al 42esimo decisione discutibile del direttore di gara che annulla la rete del 3 a 1 a Padula che aveva approfittato di un’altra disattenzione di Summa rubandogli la palla da sotto i piedi. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha De Rosa nei minuti di recupero che spreca incredibilmente la bella palla messagli sulla linea della porta da Njambe.

Nella ripresa il primo tiro nello specchio lo effettuano i padroni di casa dopo 10 minuti con Esposito che dà poco effetto al suo destro e non riesce a chiudere l’uno due con Guerra trovando i guantoni di Russo. Due minuti dopo è De Ciancio a provarci dalla distanza ma la palla termina alla destra del palo. Debole il tiro di De Rosa al 72esimo che dal limite non crea problemi al numero 22 rossoblu. Il Giugliano va ancora in rete con Balde (1-3) entrato al posto di Padula che dagli sviluppi del quinto corner di marca gialloblu stacca bene di testa ed infila per la terza volta Summa rimasto fermo tra i pali.

Termina così. Il Picerno rimedia la prima sconfitta casalinga in un ottobre nero che ha vanificato quanto di buono i ragazzi di Francesco Tomei avevano invece fatto ad inizio stagione. I tanti errori visti in questi novanta minuti da parte dei melandrini non vanificano però l’ottima prestazione di Giugliano che ha saputo benissimo interpretare e vincere una gara inizialmente complessa e che vola al terzo posto in classifica a quota 20 punti.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – GIUGLIANO (1-3)

Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 15.00, stadio “D. Curcio”: 12a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Santi, Gilli, Guerra; Franco, De Ciancio (32’ st Pitarresi); Energe (16’ st Cardoni), Petito (16’ st Volpicelli), E. Esposito (32’ st Santarcangelo); Bernardotto.

A disp.: Merelli, Seck, Allegretto, Ragone, Cecere, Vitali, Graziani.

All.: Tomei

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Scaravilli (16’ st Minelli), Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Maselli (29’ st Acella), Giorgione; Ciuferri (42 st Peluso), Padula (16’ st Balde), Njambè (42 st De Paoli).

A disp.: Barosi, Iardino, Cuciniello, De Francesco, Nuredini, D’Agostino, G. Esposito, Valdesi.

All.: Bertotto

ARBITRO: Di Francesco (Ostia Lido)

Guardalinee: Masciale – Abbinante

Quarto uomo: Di Mario

MARCATORI: 2’ Giorgione, 23’ Njambè, 38’ Bernardotto, 34’ st Balde

AMMONITI: Gilli, Oyewale, Bernardotto, De Ciancio, Santi, De Rosa

ESPULSI:

NOTE:

Ang. 6 – 5

Rec. 3’pt, 4’st

Spettatori: 372 di cui 41 ospiti

Incasso: 2.149,00 €

